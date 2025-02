Serie A, gli indisponibili della 24^ giornata

Introduzione

Due partite di Coppa Italia e la prosecuzione di Fiorentina-Inter. Sono questi gli appuntamenti calcistici che ci separano dalla prossima giornata di campionato, la prima dopo le rivoluzioni del mercato invernale. In attesa di vedere all'opera i nuovi volti vediamo di fare il punto della situazione su chi ci sarà e chi no nel prossimo turno di campionato. Il giudice sportivo ha fermato 6 giocatori ai quali va sempre aggiunto Duda, che sconterà il terzo e ultimo turno di stop



Per quel che riguarda i problemi fisici e lunghi stop ci sono un po' di notizie fresche: è durato un solo minuto il rientro in campo di Scamacca, colpito da un nuovo problema muscolare. Per l'attaccante nerazzurro c'è lesione e la sua stagione potrebbe già essere finita. Il condizionale resta fino al consulto con il professor Cugat Bertomeu a Barcellona. Brutta perdita per il Venezia: lesione del tendine rotuleo per Stankovic e stagione finita per il giovane portiere. Di seguito la situazione squadra per squadra su infortunati, squalificati e recuperabili in vista della 24^ giornata di Serie A