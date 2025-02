L'ultima sconfitta risaliva a settembre, al derby. 17 giornate dopo l'Inter cade di nuovo in campionato e la sconfitta a Firenze, nel recupero della 14^ giornata, costa l'allontanamento in classifica dal Napoli capolista. "Abbiamo sbagliato completamente la partita, è mancato tutto - ha commentato Inzaghi nel post partita a Sky Sport -. Corsa, aggressività, determinazione. Abbiamo meritato la sconfitta. Complimenti alla Fiorentina che ha messo queste cose in campo e noi non siamo stati bravi a reagire. C'erano state delle avvisaglie nel primo tempo, nel secondo siamo andati ancora peggio. Il responsabile sono io che sono l'allenatore. Ci servirà e l'analizzeremo con calma, non è il momento di fare drammi, però è una sconfitta che fa male per come è venuta e maturata. Questa squadra non finisce in una sconfitta. Erano passati 4 mesi dall'ultima in campionato, adesso avremo tre giorni e mezzo per rincontrare la Fiorentina. Non voglio alibi. Non abbiamo messo in campo quello che mettiamo solitamente. Secondo me fare tabelle, punti in questo momento non ne vale la pena. Solo il lavoro può farci uscire da questa sconfitta. Nelle ultime 17 avevamo fatto 14 vittorie e 3 pareggi, stasera è mancato tutto quello che ci deve essere per vincere una partita. Abbiamo trovato una squadra in emergenza che ha messo più determinazione di noi".