Termina con un netto 3-0 il recupero tra Fiorentina e Inter. Il migliore in campo è Moise Kean, protagonista con una doppietta. Nella squadra di Palladino, ottime prestazioni per Dodo, Comuzzo e Ranieri, autore della rete del vantaggio. Tra i nerazzurri invece deludono in tanti, si salvano solo De Vrij e Sommer. Tutti i voti del recupero di Serie A a cura di Maurizio Compagnoni

FIORENTINA-INTER 3-0, GLI HIGHLIGHTS