Leggere i segnali oggi per evitare processi domani

Più del tonfo contro la Fiorentina (per quanto 3 gol di scarto non venivano incassati dal 2019) ai nerazzurri in questa stagione sembra mancare qualcosa contro le squadre di alta classifica. I punti racimolati dei big match sono 1.4 a partita, decisamente meno dei 2.2 del Napoli, diretta concorrente per lo scudetto. Un margine solo in apparenza piccolo che potrebbe fare una differenza molto grande