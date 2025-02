Conceiçao: "Volevo vincere e non ho tolto punte"

L'allenatore del Milan analizza il prezioso succeso di Empoli: "Volevo vincere la partita perciò quando siamo rimasti in 10 non ho tolto nessuno davanti. Gimenez ha grande qualità ma il collettivo funziona quando tutti sono disposti a sacrificarsi un po' per un bene superiore. Stiamo lavorando sulla compattezza difensiva e dobbiamo migliorare i dettagli" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

E' un Sergio Conceiçao soddisfatto della prestazione del Milan che vince a Empoli una gara difficile, complicata dall'espulsione di Tomori (poi eguaglliata da quella di Marianucci) e risolta dai neo entrati Leao e Gimenez (in gol) e Pulisic (autore di due assist). Un Milan particolarmente attento anche in difesa dove è apparso un po' più equilibrato: "Stiamo lavorando molto sulla difesa pur non avendo tanto tempo, l’allineamento è molto importante per la compattezza, nell’espulsione di Tomori non mi è piaciuto come abbiamo lavorato perché siamo usciti su una palla libera - dice - I ragazzi stanno accettando le nostre idee e stiamo lavorando sui dettagli".

"Non ho tolto nessuno davanti perché volevo vincere" Un Milan capace di accelerare, paradossalmente, proprio quando è rimasto in inferiorità numerica: "La tentazione era di togliere qualcuno davanti e invece non l’ho fatto, ho abbassato un po’ Joao Felix, ho rischiato perché non volevo pareggiare ma vincere - spiega - In parità numerica siamo stati più forti ma c’è grande rispetto per l’Empoli, per il suo gioco aggressivo, per la profondità che ha e voglio fare a loro i complimenti, noi abbiamo fatto tre punti molto importanti per il nostro percorso".