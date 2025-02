Joao Felix si presenta: le parole LIVE alle 15.30

A Joao Felix, così come a Gimenez, è bastata mezz’ora per conquistare San Siro. Nel match valido per i quarti di Coppa Italia contro la Roma, sono partiti dalla panchina, entrati insieme al minuto 59 e hanno impiegato poco più di 10’ per confezionare un gol… invertendosi i ruoli: assist del messicano e il portoghese segna al suo primo tiro in porta.

LA SERATA D'ESORDIO DI JOAO FELIX E GIMENEZ