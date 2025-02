Dove vedere Napoli-Udinese

La partita Napoli-Udinese della 24^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 9 febbraio alle ore 20.45 in diretta sull'app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all'offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell'area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Napoli e Udinese

Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime 17 partite di Serie A contro l’Udinese, grazie a 14 successi e tre pareggi; nella loro storia i partenopei hanno avuto una striscia di imbattibilità più lunga solamente contro quattro squadre: Cagliari (18), Cesena (26), Como (18) e Roma (19). Il Napoli ha vinto tutte le ultime 10 partite casalinghe contro l’Udinese in Serie A, segnando in media 3.1 reti a incontro nel periodo; nella competizione i partenopei hanno ottenuto più successi interni di fila solo contro Como (12) ed Hellas Verona (11). Dopo una serie di sette successi consecutivi in Serie A, il Napoli ha pareggiato l’incontro più recente (1-1 contro la Roma) ed è dalle ultime due giornate della passata stagione, con Francesco Calzona allenatore, che non arriva a due pareggi di fila nella competizione. Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in sei partite casalinghe sulle 11 disputate in questo campionato, nessuna squadra ha fatto meglio (sei clean sheet interne anche Juventus e Milan); i partenopei non collezionano sette clean sheet nelle prime 12 gare interne dal 2018/19. Dopo una serie di tre pareggi e due sconfitte, l’Udinese ha vinto la partita più recente di Serie A (3-2 contro il Venezia); i bianconeri non ottengono almeno due successi consecutivi nella competizione da una serie di tre, tra lo scorso agosto e lo scorso settembre. L’Udinese ha perso cinque delle ultime nove trasferte di Serie A (2V, 2N), tante sconfitte quante nelle precedenti 18 gare esterne disputate nella competizione (6V, 7N). Il Napoli e l’Udinese sono le uniche due squadre che in questo campionato di Serie A non hanno ancora subito gol di testa; i bianconeri inoltre hanno segnato otto gol con questo fondamentale, sui 28 totali, il 29%, nessuna squadra ha fatto meglio in percentuale in questo campionato (29% anche per il Genoa).