"Ai giocatori chiedo sempre di rispettare l'arbitro, questa volta, all'intervallo, ho chiesto all'arbitro di rispettare il Milan. E i nostri giocatori. Sono sorpreso che nessuno dei nostri giocatori abbia reagito dopo il fallo su Walker a Empoli, era una cosa davvero pericolosa". A dirlo è Zlatan Ibrahimovic, a margine della presentazione di Joao Felix e tornando al tema arbitrale della vittoria rossonera a Empoli del weekend. Al centro delle polemiche il duro intervento di Cacace su Walker ("se va male rischia di star fuori un anno") non sanzionato da arbitro e Var. Nel match del Castellani è stato poi il Milan a restare in dieci per il doppio giallo a Tomori, situazione riequilibrata poco dopo dal rosso per Marianucci: "L'espulsione di Tomori? È una conseguenza di quando, col Var, non fermi il gioco. Se lasci proseguire lui viene espulso - ha voluto precisare Ibra -, ma prima c'era un fuorigioco, non è accettabile. Manderemo una lettera a chi di dovere per tutto ciò, sono due situazioni molto gravi. E sono due situazioni che sono state una conseguenza per la partita stessa, noi abbiamo giocato con uno in meno quando sarebbero stati loro a dover restare in dieci per primi. Poi, sicuramente Walker viene dalla Premier e non fa mai il cinema su un fallo subito, ma non deve essere necessario fare cinema per avere rispetto. Non voglio essere troppo critico verso gli arbitri, ma non è la prima volta. Chiedo rispetto per noi e per i nostri giocatori".