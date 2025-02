Ai nuovi acquisti del Milan basta mezz’ora per conquistare San Siro. Nel match valido per i quarti di Coppa Italia contro la Roma, Gimenez e Joao Felix partono dalla panchina, entrano insieme al minuto 59 e impiegano poco più di 10’ per confezionare un gol… invertendosi i ruoli: assist del messicano e il portoghese segna al suo primo tiro in porta. Si tratta del gol del 3-1 che chiude il match e regala la semifinale ai rossoneri

