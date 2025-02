Nel video le ultime da Massimo Ugolini sul possibile incontro in giornata fra il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis (in città per parlare con la famiglia Coppola del futuro del centro sportivo di Castel Volturno) e Antonio Conte. E' un momento delicato per il Napoli, dopo le difficoltà nel mercato di gennaio e i recenti pareggi con Roma e Udinese che hanno rallentato la marcia della capolista.

