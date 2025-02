Introduzione

Brutte notizie per Vanoli e in generale per il centrocampo granata. Adrian Tameze è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una distrazione muscolare al soleo sinistro. Per il giocatore ex Verona si prospettano almeno 40 giorni di stop. Ricci invece non sarà a disposizione dal momento che è squalificato. A tal proposito il giudice sportivo ha dato due giornate a Marianucci dopo l'episodio con Gimenez che ha portato alla revisione e al rosso diretto per il difensore dell'Empoli. In totale sono sette gli squalificati per la prossima giornata (oltre a Fadera che deve ancora scontare un turno).



Buone notizie in casa Udinese: nulla di grave per Solet mentre Pecchia dovrà fare a meno di Milan Djuric per un po'. Per l'attaccante ex Monza, distorsione con interessamento del collaterale mediale. La lista dei "nuovi" infortunati purtroppo non finisce qui. Neres salterà almeno 3 gare mentre Marcus Thuram tiene in apprensione il mondo Inter