Zappi: "Sì a modifica protocollo Var, decide Ifab"

Le parole di Antonio Zappi, presidente dell'Aia, in occasione dell'assegnazione del Premio Nazionale Enzo Bearzot: "C'è qualche problema e non possiamo negarlo. Ma non si può imputare al mondo arbitrale l'aver applicato un protocollo. Se l'Ifab lo modificherà, noi ci adegueremo, siamo aperti a qualsiasi sperimentazione"

"Soddisfatti? Ovviamente no, c’è qualche problema e non possiamo negarlo. Ma non si può imputare al mondo arbitrale l'aver applicato un protocollo. Se l'Ifab lo modificherà, noi ci adegueremo, siamo aperti a qualsiasi sperimentazione. L'uniformità è un concetto difficile da applicare, noi ci sforziamo per ridurre le zone grigie, ovvero quelle soggette a interpretazione. E' l’Ifab che modifica i regolamenti protocollari". Lo ha detto Antonio Zappi, presidente dell'Aia, in occasione dell'assegnazione del Premio Nazionale Enzo Bearzot 2025, sulle ultime polemiche arbitrali aprendo, se l'Ifab vorrà, alla modifica del protocollo. "Se e quando deciderà di aggiornare lo strumento che consente di garantire la regolarità, noi lo faremo ben volentieri, da parte nostra c'è massima apertura. Giovedì sarò a Coverciano per il ritiro della Can. Rocchi sta chiedendo agli arbitri di migliorare, le indicazioni sono quelle di migliorare le uniformità delle decisioni soggettive. Il nostro obiettivo è ridurre il margine del grigio, cito in questo Farina", ha aggiunto Zappi.