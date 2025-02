In gara al Festival col brano "Grazie ma no grazie", il rapper e cantautore ha ribadito la sua fede granata anche all'Ariston. Willie Peyote ha indossato un completo elegante e soprattutto delle scarpe con un tocco molto personale: ecco il Toro rampante, simbolo inevitabilmente gradito anche dal club. "Sappiamo per chi tifare...", il post del Torino sui social

Per il Torino (e in particolare su Kamil Glik) aveva scritto una canzone, ora il Toro se l'è portato a Sanremo. Nessun dubbio sulla fede calcistica di Willie Peyote, pseudonimo di Gugliemo Bruno, 39enne rapper e cantautore italiano in gara al Festival. Tornato all'Ariston a tre anni di distanza dalla sua prima partecipazione, il cantante sta partecipando con il brano "Grazie ma no grazie" ispirato dal monologo dell'ottava scena del secondo atto del "Cyrano de Bergerac" tra momenti di leggera ironia e altri di satira politica. Elegantissimo in occasione della prima serata, Willie Peyote ha aggiunto un tocco per ribadire il tifo granata e lo ha fatto sulle sue scarpe: ecco il Toro rampante, stemma presente sui mocassini realizzati da Giovanni Mareschi. Un omaggio glamour che inevitabilmente ha gradito anche il club: "Direi che sappiamo per chi tifare a Sanremo...".