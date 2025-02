Introduzione

Martedì 11 febbraio 2025 inizia il 75° Festival di Sanremo. Molti dei cantanti in gara in quest'edizione sono anche dei grandi tifosi e hanno più volte espresso la loro fede calcistica in modi diversi. C'è chi alla propria squadra ha dedicato inni e canzoni, chi va a guardarla quando può allo stadio, chi indossa la maglia preferita ai concerti, chi addirittura ha posato con i suoi idoli per campagne social o ha sognato per tutta la vita di avere una foto con loro. Ecco quali sono i cantanti-tifosi, gli aneddoti che li legano alle loro squadre del cuore e le loro canzoni in gara. Più di qualcuno stasera, dietro le quinte, dovrà accendere Sky Go non non perdersi i playoff di Champions League