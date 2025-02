Dopo l'1-1 in Portogallo, la Roma si gioca all'Olimpico il passaggio agli ottavi. Forfait dell'ultima ora per Ranieri: out Dovbyk per un risentimento all'adduttore, gioca Shomurodov. Titolari anche Dybala e Pellegrini. Panchina per Hummels: dietro c'è Celik. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 18.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD

