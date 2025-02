Ibra: "Mi aspettavo che Gimenez potesse fare bene"

Il dirigente rossonero è intervenuto su Sky al posto di Conceiçao al termine della partita vinta 1-0 contro il Verona: "Mi aspettavo che Gimenez avrebbe potuto impattare così, gli piace fare gol e in questa squadra arrivano tanti palloni in area. Vittoria importante, è vero che abbiamo fatto un solo gol ma se avessimo segnato subito la partita si sarebbe aperta. Joao Felix è venuto per darci una mano e ha fatto bene, Leao sarà sempre il riferimento di questa squadra" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Vittoria importante in chiave Europa per il Milan che conquista 3 punti contro il Verona grazie a un gol di Gimenez. Al termine del match Zlatan Ibrahimovic è intervenuto su Sky Sport al posto di Conceiçao: "Il mister è nello spogliatoio ed è molto provato perché è morto Pinto da Costa, storico presidente del Porto a cui era molto legato. Per lui era come un papà, per cui oggi parlo io". Il dirigente rossonero inizia subito parlando di Gimenez: "Mi aspettavo che avrebbe impattato così perché è un giocatore a cui piace fare gol e in questa squadra arrivano palloni dentro l'area, devi essere pronto a metterli dentro. È anche vero che non è facile per un calciatore straniero arrivare in Italia e fare subito bene. Però è anche responsabilità nostra aiutarlo e metterlo in condizione di fare le cose giuste". Poi sul successo: "Questa vittoria è molto importante. Abbiamo dominato la partita, è vero che abbiamo fatto un solo gol ma se queste gare le sblocchi subito si aprono completamente. Con tutto il rispetto per il Verona, sono arrivati a San Siro per difendersi. Non è semplice giocare contro una squadra così organizzata, però ripeto che se segni subito si aprono gli spazi e diventa un'altra partita". Leggi anche Porto, morto a 87 anni lo storico presidente Pinto da Costa

"Leao sarà sempre il riferimento di questa squadra" Ibra poi parla di Joao Felix: "Ha giocato ed è venuto per aiutarci, poi sta all'allenatore decidere se schierarlo o no. Conceiçao ha deciso di farlo giocare e ha fatto bene, è un calciatore che vuole sempre il pallone tra i piedi. Con un po' di fortuna avrebbe potuto fare gol, però se sta bene deve giocare o essere pronto a subentrare". Impossibile non spendere due parole su Leao: "Sarà sempre il riferimento di questa squadra, è entrato e ha fatto l'assist. Fa la differenza, anche quando non è al top riesce a farla. Oggi è subentrato e ha realizzato il passaggio decisivo per Gimenez. Quello che gli si chiede è risolvere le partite". In chisura sulle rotazioni operate da Conceiçao: "Più giocatori hai, più alternative ci sono. Il mister li fa ruotare, giochiamo ogni 3 giorni e devono esserci cambi. Altrimenti rischi di bruciare i calciatori o che possano farsi male. È bene dare fiducia a tutti".

Gimenez: "Sono molto contento, è quello che sognavo" "Sono molto contento, è quello che sognavo". Esordisce così Santiago Gimenez, autore del gol decisivo contro il Verona, al termine del match su Sky Sport: "Sto vivendo un momento molto buono, i miei compagni mi hanno aiutato a segnare oggi". Poi sulla gara di ritorno dei playoff di Champions contro il Feyenoord: "Sarà difficile perché il giochiamo contro un grande club. Vogliamo passare, il Milan è una squadra che in questi scenari cresce. Siamo pronti per dare il meglio di noi". In chiusura una battuta su Joao Felix: "Ci intendiamo molto bene in campo, io gli ho fatto assist e ora deve farlo lui a me".

Joao Felix: "Feyenoord? Se giocheremo come oggi vinceremo" Nel post partita è intervenuto anche Joao Felix su Sky Sport: "Mi sento meglio giorno dopo giorno, la squadra sta migliorando e dobbiamo continuare così. Abbiamo fatto un lavoro fantastico, avremmo potuto segnare di più ma il modo in cui abbiamo giocato oggi è come dovremo giocare martedì in Champions". Ancora sul ritorno con il Feyenoord: "Se faremo quello che abbiamo fatto oggi, con la stessa voglia di vincere e di combattere, vinceremo sicuramente. Abbiamo una squadra fantastica e giocatori in credibili, abbiamo piu qualità della maggior parte di loro. Se vinceremo i duelli e saremo aggressivi vinceremo la partita".