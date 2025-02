Inzaghi: "Thuram contro la Juve? Più no che sì"

C'è il rischio che l'Inter affronti la Juve come accaduto a Firenze? E hai l'impressione che si stia incattivendo mediaticamente la lotta scudetto?

"La Juve è una squadra di qualità, alterna partite in modo aggressivo ad altre meno. Ci stiamo preparando bene. Su quanto si è detto negli ultimi giorni, ho solo detto che mi sono arrabbiato dopo la partita col Milan per gli episodi che ci sono accaduti. Stavo pensando alla mia Inter: quando ci è successo qualcosa, ho pensato se ne fosse parlato poco. Ho lanciato questo allarme, poi lunedì c'è stata la Fiorentina. Si sta ancora parlando del corner non assegnato a noi: mi viene in mente un episodio di Leverkusen con un avversario in netto fuorigioco. Quel corner ci ha obbligato a vincere l'ultima partita per qualificarci e ci ha causato un grave danno di classifica anche economico. Il mio era stato un allarme generale: quando succede qualcosa a favore dell'Inter se ne parla per giorni, viceversa non se ne parla quasi. Non ho parlato di arbitri, allenatori o altro. Gli errori ci saranno sempre. Volevo solo difendere il lavoro dell'Inter"