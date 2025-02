Le probabili formazioni di Empoli-Atalanta

Dopo l'eliminazione in Champions League ai playoff contro il Bruges, l'Atalanta si rituffa nel campionato per provare a ricucire il gap con Inter e Napoli che la precedono in classifica. A Empoli (match LIVE domenica 23 febbraio alle ore 18 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW) Gasperini rilancia l'attacco 'pesante', con Lookman (al ritorno dal 1' dopo l'infortunio), De Ketelaere e Retegui in campo dall'inizio. Di seguito le probabili formazioni

