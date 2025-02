Dopo l'eliminazione dalla Champions per mano del Bruges, l'Atalanta si rituffa in campionato nella trasferta di Empoli. Lookman gioca dal 1' con CDK e Retegui. In campo Pasalic con De Roon. D'Aversa senza Colombo, giocano Kouamé, Esposito e Maleh. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD