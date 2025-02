"Volevo essere un duro": i retroscena del caso Lucca

Le immagini del rigore strappato (e segnato) da Lorenzo Lucca a Thauvin hanno fatto il giro del mondo. Il giorno dopo l'attaccante dell'Udinese si è scusato prendendo in prestito le parole dalla canzone di Lucio Corsi (che fra l'altro andrà all'Eurovision 2025 dopo la rinuncia di Olly, in bocca al lupo!). Marina Presello per Sky Sport Insider racconta i retroscena di quanto successo nelle ultime 24 ore