Il pareggio senza reti contro il non irresistibile Venezia fa sorgere dei dubbi a Baroni, che senza Castellanos in stagione ha visto crollare media punti e media gol della sua squadra. I biancocelesti dovranno fare a meno dell'argentino almeno per altre 6 partite, in un momento particolarmente delicato della stagione, dove ci saranno in gioco anche la Coppa Italia e l'Europa League. Baroni dovrà ridisegnare l'attacco, magari avanzando Dia, poiché né Noslin né Tchaouna hanno dato buone risposte in quella posizione