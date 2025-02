Ranieri ha escluso dai convocati Dovbyk, ancora non al meglio della forma dopo il problema all'adduttore accusato prima del Porto. Al suo posto Shomurodov dal 1', con alle sue spalle Baldanzi e Soulè. A centrocampo spazio a Rensch, Gourna-Douath e Salah-Eddine. In difesa c'è Hummels. Nesta punta sulla continuità rispetto all'ultima contro il Lecce: Palacios al posto di Izzo unico cambio dell'11 iniziale. Segui la partita lunedì 24 febbraio alle 20.45 su Sky Sport Calcio e NOW

LA CLASSIFICA DI SERIE A