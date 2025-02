Infortunatosi nel match di Coppa Italia con la Lazio, il difensore ha riportato una distrazione muscolare al semimembranoso della coscia destra: sarà indisponibile per un mese e tornerà solo dopo la sosta. Out per Napoli, Feyenoord e Atalanta

Fasce scoperte per Simone Inzaghi. Dopo Carlos Augusto e Zalewski, anche Matteo Darmian sarà indisponibile per la trasferta di Napoli. L'ex Torino e United sarà inoltre costretto a saltare più partite. Come recita il comunicato dell'Inter, il difensore è stato sottoposto ad accertamenti clinici presso la clinica Humanitas di Rozzano e ha riportato una "distrazione muscolare al semimembranoso della coscia destro e la sua situazione sarà rivalutata la propria settimana". L'impressione però è che Inzaghi dovrà fare a meno del suo jolly per circa un mese, non avendolo nemmeno per gli ottavi di Champions contro il Feyenoord e per l'altra delicata trasferta di campionato a Bergamo, contro l'Atalanta. L'obiettivo dovrebbe essere la sfida interna all'Udinese dell'ultimo weekend di marzo.