Zeman ricoverato per ischemia cerebrale: è stabile

Vigile, in prognosi riservata e in condizioni stabili. Zdenek Zeman è stato nuovamente ricoverato questa mattina e si trova al Policlinico Gemelli di Roma per una ischemia cerebrale. 77 anni, l’allenatore boemo che in Serie A ha allenato Foggia, Lazio, Roma, Napoli, Lecce, Cagliari e Pescara, a quanto si apprende da fonti ospedaliere “è vigile e collaborante”: ha presentato questa mattina un deficit di forza e un disturbo di produzione del linguaggio compatibile con ischemia cerebrale in pazienti "con pregressa comorbidità cardiologica e pregresso ictus". L'ospedale fa sapere che è stata confermata la terapia antiaggregante e anticoagulante. "Le condizioni cliniche sono al momento stabili pur rimanendo in prognosi riservata”, fa sapere l'ospedale. Zeman è attualmente ricoverato presso la Stroke Unit del Policlinico Gemelli, dove sono monitorati costantemente i parametri e dovrà essere sottoposto a controlli cardiologici e neuroradiologici. L’ultima esperienza in panchina di Zeman risale al 2023, quando in Serie C per problemi di salute lasciò la guida del Pescara. Un anno fa in questo periodo era ricoverato in ospedale a causa di un malore e operato per inserire alcuni stent.