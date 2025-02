Prima notte tranquilla in ospedale per Zdenek Zeman, ricoverato da giovedì 27 febbraio nella 'stroke unit' del Policlinico Gemelli di Roma a causa di un deficit di forza e un disturbo del linguaggio compatibile con un'ischemia cerebrale. Le condizioni dell'allenatore boemo sono stabili: è vigile e collabora con i medici, sono in programma ulteriori accertamenti

Le condizioni di Zdenek Zeman, ricoverato da ieri (giovedì 27 febbraio) nella 'stroke unit' del Policlinico Gemelli di Roma, sono stabili. Lo riporta l’Ansa, citando fonti ospedaliere, specificando che sono in programma ulteriori accertamenti mentre le terapie proseguono. Il ricovero era stato deciso dopo che l'ex allenatore tra le altre di Foggia, Lazio, Roma e Pescara aveva presentato un deficit di forza e un disturbo di produzione del linguaggio compatibile con un’ischemia cerebrale in pazienti con pregressa comorbidità cardiologica e pregresso ictus. La prima notte del boemo in ospedale è trascorsa tranquillamente: è vigile e collabora con i medici. Il primo bollettino medico, diffuso giovedì 27 febbraio dopo il ricovero, specificava che Zeman "ha presentato un deficit di forza e un disturbo di produzione del linguaggio compatibile con ischemia cerebrale in pazienti con pregressa comorbidità cardiologica e pregresso ictus". L'allenatore, tra l’altro, era già debilitato nei giorni scorsi a causa di una forte sindrome influenzale.