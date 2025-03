Grazie a un rigore conquistato da Isaksen e trasformato da Pedro la Lazio batte all'ultimo minuto il Milan e vola momentaneamente al quarto posto in classifica. Ancora una volta la squadra di Baroni viene trascinata da chi subentra a gara in corso, senza dimenticare chi - come capitan Zaccagni - fa la differenza già dal primo minuto. Il commento di Matteo Petrucci per Sky Sport Insider