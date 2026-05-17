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il commento

Il colpo di scena in un romanzo già scritto

Stefano Meloccaro

Stefano Meloccaro
©Ansa

Da subito si era capito che a Roma quest'anno ci potesse essere qualcosa di diverso. E quella che sembrava una formalità, alla fine, ha avuto dei risvolti quasi romanzeschi, con tanti protagonisti diversi. Ma alla fine i conti sono davvero tornati

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