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L'Indy 500 e il fascino senza uguali di una pista unica

Biagio Maglienti

©Getty

Indianapolis non è solo una gara: è una tradizione americana che vive da oltre un secolo tra motori, mattoni, latte sul podio e famiglie che si tramandano gli stessi posti in tribuna. Dentro l’ovale più riconosciuto del mondo, la Indy 500 continua a mescolare velocità, pericolo e memoria collettiva

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