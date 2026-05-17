la presentazione
L'Indy 500 e il fascino senza uguali di una pista unica
Indianapolis non è solo una gara: è una tradizione americana che vive da oltre un secolo tra motori, mattoni, latte sul podio e famiglie che si tramandano gli stessi posti in tribuna. Dentro l’ovale più riconosciuto del mondo, la Indy 500 continua a mescolare velocità, pericolo e memoria collettiva
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