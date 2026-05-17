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Lo sport secondo i Papi: la storia (parte 1)

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica

La storia del Vaticano si intreccia da secoli con lo sport, anche quando sembrava un tema posto in secondo piano. Il Novecento ha segnato un cambiamento profondo delle prospettive e in questo approfondimento, diviso in due parti, ripercorriamo il legame che esiste tra questi due mondi

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