L'Inter deve imparare a convivere con le sue imperfezioni

Dopo un brutto primo tempo, l'Inter riesce a ribaltare la partita contro il Monza e a mantenere la vetta della classifica. Inzaghi può sorridere per aver ritrovato il miglior Calhanoglu ma perde per infortunio Zielinski. Non è stata la miglior versione dell'Inter ma - per provare a vincere tutto - la squadra nerazzurra dovrà imparare a convivere con le sue imperfezioni. L'analisi di Andrea Marinozzi per Sky Sport Insider