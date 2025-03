A tre mesi dall'Europeo under 21 che si terrà in Slovacchia abbiamo incontrato in esclusiva per Sky Sport Insider il capo delegazione Giancarlo Antognoni, che ci ha raccontato le sue speranze per questa estate, ci ha spiegato meglio quale è il suo ruolo in Nazionale e ci ha descritto quel sentimento che da anni lo lega indissolubilmente ai colori azzurri