Le condizioni di salute restano ancora da monitorare, ma intanto è possibile tirare un sospiro di sollievo. Zdenek Zeman ha lasciato il reparto di terapia intensiva neurologica del Policlinico Gemelli di Roma, dove era stato ricoverato d'urgenza lo scorso 27 febbraio. Il ricovero era stato deciso dopo che l'allenatore boemo, 77 anni, aveva presentato un deficit di forza e un disturbo di produzione del linguaggio compatibile con un'ischemia cerebrale in pazienti con pregressa comorbidità cardiologica e pregresso ictus. Lo stesso Zeman, che nei giorni precedenti era già debilitato a causa di una forte sindrome influenzale, aveva trascorso vigile e tranquillamente le prime nototi in ospedale collaborando coi medici. Dopo aver mostrato segnali di miglioramento ed essere stato sottoposto a diversi esami e accertamenti, l'ex allenatore tra le altre di Foggia, Lazio e Roma si trova nel reparto di medicina riabilitativa dove proseguirà le cure sotto la supervisione del personale medico. Intanto il Pescara, altro ex club guidato da Zeman, ha annunciato i suoi miglioramenti: "Una bella notizia per tutti noi: mister Zeman ha lasciato la terapia intensiva. Forza Zdenek!"