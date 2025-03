Arbitri spiegheranno decisioni Var in Coppa Italia

Importanti novità sull'utilizzo del Var saranno introdotte dalla Lega serie A a partire dalle semifinali di Coppa Italia. L'arbitro potrà infatti intervenire in audio, all'interno dello stadio, per spiegare le decisioni prese dopo l'intervento del VAR per 'On-Field-Review'. Dalla prossima giornata di campionato, negli stadi, sarà diffuso sui maxischermi il segnale del VARDict (ovvero le grafiche televisive trasmesse durante controllo VAR) per informare gli spettatori su un'eventuale revisione del VAR in corso

La spiegazione delle decisioni prese dagli arbitri dopo l'intervento del Var anche all'interno degli stadi. Per tutti gli spettatori presenti negli impianti italiani arrivano grandi novità a partire dalle prossime semifinali di Coppa Italia che saranno Bologna-Empoli e il derby di Milano. La Lega serie A ha infatti deciso di avviare la sperimentazione della diffusione dell'audio dell'arbitro negli stadi e in tv, limitatamente alla spiegazione delle decisioni dopo l' On-Field-Review. "L'obiettivo è' rendere i provvedimenti presi sempre più trasparenti e comprensibili" ha sottolineato l'ad della Lega serie A De Siervo. In occasione dell'on field rewiew, fa sapere la Lega di A, i telespettatori e il pubblico allo stadio potranno ascoltare, in via sperimentale in Coppa Italia, la motivazione della decisione direttamente dalla voce dell'arbitro.