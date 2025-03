In sole 9 partite con la Lazio, alla fine dello scorso campionato, i principi tattici del nuovo allenatore bianconero erano emersi in maniera distinta: pressione altissima, riaggressione costante, ricerca del 'dai e vai'. Con Castellanos e compagni era andata bene, ma come si sposeranno i nuovi dettami tattici con l'organico della Juventus? Sabato contro il Genoa avremo le prime risposte