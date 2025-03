Si è parlato tanto in questi mesi di una squadra molto giovane e che ha fatto fatica a reagire nei momenti di difficoltà. Ha intravisto in questi giorni quelli che possono essere i leader di questa squadra?

"Qualcuno l'ho conosciuto ieri, non posso dirti in due-tre ore come sono le persone. Posso darti un commento per come li ho visti da fuori. Le generazioni sono diverse, la cultura è diversa da 20-30 anni fa: prima secondo me c'era più personalità ovunque, però va anche detto che si è presa una strada di cambiamento e sono arrivati tanti giocatori. Questo può anche rallentare il percorso di crescita, si è un po' sottovalutato. Quando alla Juve non frega se sei giovane o vecchio, devi vincere e crescere in fretta. La Juve sceglie le persone giuste, è sempre stata la sua forza. La cultura di lavoro nei miei 7-8 anni qui è quella che mi è entrata dentro. La voglia era pazzesca in ogni partita, questo ho provato a trasmettere in tutte le squadre che ho allenato e voglio farlo anche qui"