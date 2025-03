Un gol di Dovbyk nel finale regala alla Roma a Lecce un'altra vittoria fondamentale per la rincorsa all'Europa. Settimo successo consecutivo per i giallorossi. Il centravanti ucraino alza la sua media per la rete decisiva, buona prova di Cristante e di tutta la difesa romanista. Nel Lecce sono Falcone e Gaspar a tenere in piedi fino a dieci minuti dalla fine la squadra di Giampaolo. Le pagelle di Riccardo Gentile