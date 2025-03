A San Siro, l'Inter batte per 2-1 l'Udinese. Nel primo tempo i nerazzurri la sbloccano subito con Arnautovic, per poi trovare la rete del raddoppio con Frattesi al 29'. Nella ripresa la squadra di Runjaic riapre la sfida con Sulet e va vicina ben due volte al pareggio, negato da un super Sommer. Con questa vittoria, la squadra di Inzaghi (espulso nel finale) resta in testa alla classifica

