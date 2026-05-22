Introduzione
E’ solo un arrivederci ma è il momento più “triste” dell’anno. Quello degli ultimi 90 minuti di campionato, a meno che non ci sia uno spareggio. Già perché là in basso c’è da decidere la terza retrocessione con Cremonese e Lecce che avranno un occhio al campo e uno all’aggiornamento sul campo della diretta concorrente. C’è però anche la corsa Champions da seguire dopo che nell’ultimo turno le carte si sono rimescolate nuovamente e ora tocca alla Juventus sperare nel passo falso di qualcuna che la precede
Capitolo formazioni: i nomi “a sorpresa” sono all’ordine del giorno per un bel po’ di allenatori. Ovviamente parliamo di chi può permetterselo data la situazione tranquilla di classifica. Secondi (o terzi) portieri, attaccanti che da panchinari fissi possono diventare titolari e via dicendo. Gli inviati di Sky Sport cercheranno di fare chiarezza, magari sperando che qualche allenatore (almeno nell’ultima giornata) si sbottoni un po’ quanto a scelte. Ecco quindi l’ultimo giro dai campi per questa stagione con la situazione, in continuo aggiornamento, sulle probabili formazioni della 38^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
Fiorentina-Atalanta, venerdì ore 20:45
Fiorentina
- Rotazione forzata in difesa per Vanoli che ha Ranieri squalificato. Possibile maglia da titolare per Comuzzo. Out per un bel po’ di tempo invece Parisi
- Davanti Moise Kean in settimana ha aumentato i carichi di lavoro ma non è tornato in gruppo. La stagione dell’attaccante azzurro quindi si era già chiusa lo scorso aprile
- In mediana dovremmo vedere Mandragora mentre nel trio di attaccanti staffetta Piccoli-Braschi al centro. Sulla sinistra favorito Gudmundsson
Atalanta
- La prima novità riguarda la porta. Com’era prevedibile, vista la classifica dei nerazzurri, contro la Fiorentina spazio a Sportiello. In difesa torna Hien
- Nella linea di centrocampo possibile partenza dalla panchina per Zappacosta, de Roon e Ederson. Al centro giocano Pasalic e Musah
- Altre rotazioni sulla trequarti: pronto infatti il trio Su-Sa-Sca con Sulemana e Samardzic alle spalle di Gianluca Scamacca
Probabili Formazioni
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Solomon, Piccoli, Gudmundsson
Squalificati: Ranieri
Indisponibili: Kean, Parisi
ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Scalvini, Hien, Ahanor; Bellanova, Pasalic, Musah, Zalewski; Samardzic, Sulemana; Scamacca
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Bernasconi, Kossounou
Bologna-Inter, sabato ore 18
Bologna
- L’unico che avrebber potuto recuperare per i saluti finali era Cambiaghi che però, insieme a Vitik e Casale, resta ai box. In difesa torna Lucumì dopo lo stop per squalifica
- Indisponibile anche Orsolini, vittima di una lesione all'adduttore. Probabile attacco con Bernardeschi, Castro e Rowe quindi
- In difesa solito tris di pretendenti a desta con De Silvestri che, a sensazione, avrà sicuramente spazio. Se non da titolare a gara in corso
Inter
- Sono quattro i giocatori già liberati dall'ultimo impegno. Scatta la fase "mondiale" per Calhanoglu, Akanji, Thuram e Dumfries
- Se Chivu dovesse continuare a inserire chi ha avuto meno spazio quest'anno, ecco che Luis Henrique e Diouf potrebbero rimanere in orbità titolarità
- La notizia potrebbe essere quella di un Lautaro Martinez. Non tanto per la classifica marcatori quanto per “ritmo mondiale”. Il “Toro” infatti aveva saltato un po’ di gare per infortunio e in questo finale meglio giocare (secondo lui) che riposare
Probabili Formazioni
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Helland, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega;Bernardeschi, Castro, Rowe
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Casale, Vitik, Orsolini, Cambiaghi
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Bonny
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Calhanoglu, Akanji, Thuram, Dumfries
Lazio-Pisa, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Lazio
- Ultima gara in biancoceleste per Pedro. Impossibile non vederlo in campo per la passerella finale
- In mediana ci sono Taylor e Rovella squalificati. Con Patric in forse ci dovrebbe essere il ritorno di Cataldi. In porta confermato Furlanetto
- Altra assenza certa in difesa visto che il Giudice Sportivo ha fermato anche Nuno Tavars. Sulla sinistra spazio a Pellegrini
Pisa
- Su Durosinmi e Akinsanmiro c'è un punto di domanda. Potrebbero entrambi essere preservati vista la convocazione al Mondiale
- Marin si è allenato a parte, difficilmente sarà a disposizione. Non recuperabili anche Coppola e Tramoni. In più c'è Caracciolo squalificato
- Dietro quindi tocca a Bozhinov, in mediana ci sono Loyola e Vural in pole. Davanti solita coppia Moreo-Stojilkovic
Probabili Formazioni
LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Dele-Bashiru; Isaksen, Pedro, Noslin
Squalificati: Taylor, Rovella, Nuno Tavares
Indisponibili: Provedel, Motta
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Canestrelli, Bozhinov; Leris, Vural, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Stojikovic
Squalificati: Caracciolo
Indisponibili: Denoon, Tramoni, Coppola, Marin
Parma-Sassuolo, domenica ore 15
Parma
- Cuesta ha una rosa molto ristretta per l'ultimo impegno dell'anno. Alla lunga lista di indisponibili si sono aggiunti Rinaldi ed Elphege
- Strefezza-Pellegrino sarà nuovamente la coppia titolare con Almqvist e Mikolajewski pronti per uno spezzone di partita
- A sinistra può rimanere titolare Carboni. In mediana Estevez si calndida mentre Britschgi torna dalla squalifica ma pare destinato alla panchina
Sassuolo
- Situazione tranquilla per Grosso che però rischia di avere un'emergenza difensiva estrema. Muharemovic è fuori gioco. Si sta cercando di recuperare Idzes
- In mezzo al campo ci sono Lipani e Bakola quali validissime alternative al "solito trio"
- Davanti favorito Nzola ma i neroverdi potrebbero anche schierarsi con un 4-4-2 qualora Matic fosse costretto a giocare da centrale di difesa
Probabili Formazioni
PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Delprato, Ordonez, Nicolussi Caviglia, Keita, Carboni; Strefezza, Pellegrino
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Frigan, Cremaschi, Bernabè, Ondrejka, Elphege, Oristanio
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Coulibaly, Idzes, Pedro Felipe, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Nzola, Laurienté.
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Candé, Romagna, Walukiewicz, Muharemovic
Napoli-Udinese, domenica ore 18
Napoli
- Posto Champions assicurato per Conte e i suoi. L'ultimo impegno quindi diventa più "leggero". Politano torna dalla squalifica e può riprendere posto a destra
- Dopo essere entrato contro il Pisa, possibile chance dall'inizio per Vergara che quindi insidia la titolarità di Alisson. Altro ballottaggio quello tra De Bruyne ed Elmas
- Dientro tutto è possibile. Juan Jesus e Beukema sono "candidabili" anche se Conte pare orientato a schierare il trittico Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno
Udinese
- Porte girevole sulle corsie esterne. Per un Ehizibue che torna dalla squalifica c'è un Kamara fermato dal Giudice Sportivo
- Sulla sinistra si giocano una maglia Zemura e Arizala con quest'ultimo che sta avendo molto minutaggio in questo finale di stagione
- In mezzo Miller o Piotrowski? Il ballottaggio resta d'attualità. Davanti si va verso la soluzione "doppio attaccante" con Buksa al fianco di Davis
Probabili Formazioni
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Alisson; Hojlund
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Lukaku
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Piotrowski, Arizala; Buksa, Davis
Squalificati: Kamara
Indisponibili: Zanoli, Ekkelenkamp, Zaniolo
Cremonese-Como, domenica ore 20:45
Cremonese
- Un guerriero non si tira mai indietro. Le speranze di salvezza dei grigiorossi passano per i bonus di Jamie Vardy che però deve recuperare da un affaticamento
- La formazione, al netto degli acciaccati, è presto fatta con Barbieri e Pezzella che presidieranno le corsie esterne con Zerbin pronto dalla panchina
- Vandeputte spera di riuscire a trovare posto nell'XI titolare ma i tre centrali di centrocampo saranno Maleh, Grassi e Thorsby
Como
- Tifosi e fantallenatori vorrebbero ritrovare in campo Nico Paz domenica sera ma il trequartista potrebbe anche rimanere inattivo nonostante Fabregas, settimana scorsa, avesse dato per scontata la sua presenza nell’ultimo impegno
- Si prepara nuovamente Caqueret ma una possibile variazione vedrebbe Baturina trequartista centrale con Rodriguez a sinistra
- Dietro c'è Kempf in vantaggio su Diego Carlos mentre in mediana non è esclusa la partenza dall'inizio di Sergi Roberto
Probabili Formazioni
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Moumbagna, Baschirotto
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Caqueret, Baturina; Douvikas
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Addai, Valle
Lecce-Genoa, domenica ore 20:45 su Sky Sport
Lecce
- Settimana di gestione per qualche elemento chiave dell’XI di Eusebio Di Francesco: Banda, Pierotti e Ramadani hanno svolto spesso lavoro differenziato
- Quello che preoccupa maggiormente è l'argentino di Pilar. Se dovesse alzare bandiera bianca, pronto N'Dri sulla destra
- Per il resto l'XI che scenderà in campo domenica sera vive del ballottaggio tra Gandelman e Ngom con il primo che arriva dall'assist per il 3-2 di Cheddira contro il Sassuolo
Genoa
- Sicuro assente in casa rossoblù sarà lo squalificato Vitinha. Attenzione alle possibili rotazioni tra difesa e porta
- Non è infatti escluso che Leali possa scendere in campo per l'ultima di campionato e che capitan Vasquez lasci il posto a Zatterstrom
- In mediana varie soluzioni: Masini sgomita per un posto al fianco di Amorim. Passerella per Malinovskyi. Baldanzi può affiancare Ekhator
Probabili Formazioni
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Ngom; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Berisha, Sottil
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Zatterstrom; Sabelli, Amorim, Masini, Ellertsson; Baldanzi; Ekhator, Colombo
Squalificati: Vitinha
Indisponibili: Messias, Norton-Cuffy
Milan-Cagliari, domenica ore 20:45
Milan
- In attacco la certezza si chiama Nkunku. Leao, come Estupinian e Saelemaekers, torna disponibile dopo la squalifica ma il ballottaggio è tra Gimenez e Pulisic
- In mediana la “stagione finita” di Mordic non è tale visto che il croato è pronto a riprendersi la maglia di regista. E’ lo stesso giocatore a voler forzare il proprio recupero vista la posta in palio
- Solito terzetto davanti a Maignan mentre nel trio d'interni di centrocampo pare destinato a ritorvare posto Fofana
Cagliari
- Pisacane potrebbe dare a Mendy il palcoscenico di San Siro ma là davanti ci sono anche Belotti e (soprattutto) Borrelli come candidati
- Difficile che i rossoblù decidano per la doppia punta "pesante". Esposito quindi non dovrebbe rischiare di essere ruotato
- Dietro torna Zé Pedro con Zappa che scivola in panchina. Deiola spera in una maglia ma è più probabile che entri a gara in corso
Probabili Formazioni
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Gimenez
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho, Obert; Esposito; Borrelli
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Felici, Idrissi, Liteta, Pavoletti, Mazzitelli
Torino-Juventus, domenica ore 20:45 su Sky Sport
Torino
- Il messaggio di Ismajli è chiaro: il difensore farà di tutto per essere a disposizione nel derby che chiuderà il campionato delle torinesi
- Torna a disposizione anche Tameze mentre sul fronte Marianucci c’è da valutare: il difensore è alle prese con un ginocchio che non ha problemi gravi ma che continua a far molto male
- Vlasic agirà alle spalle di Zapata e Simeone. In mezzo torna Gineitis. Chi scivola in panchina, Prati o Ilkhan? Gli indizi portano all'ex Cagliari
Juventus
- Il dubbio c’è sempre. Spalletti avrà un Thuram a mezzo servizio o recuperato? Il francese andrà almeno in panchina ma al momento non pare in formissima
- Koopmeiners resta la prima alternativa in mediana. La squalifica di Bremer potrebbe aumentare di un'unità la linea difensiva
- In caso di 4-2-3-1 McKennie pare destinato quindi a tornare nel trio di trequartisti alle spalle dell'intoccabile Dusan Vlahovic
Probabili Formazioni
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Zapata
Squalificati: Maripan
Indisponibili: Aboukhlal, Anjorin
JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, McKennie, Yildiz; Vlahovic
Squalificati: Bremer
Indisponibili: Cabal, Milik
Verona-Roma, domenica ore 20:45
Verona
- Ultima casalinga in A per Sammarco e i suoi. A centrocampo mancherà però Roberto Gagliardini, fermato per un turno dal Giudice Sportivo
- Lo slot libero dovrebbe essere riempito da Lovric. Alternativa in cabina di regia è Al-Musrati, utilizzato già in passato in quella posizione
- Davanti si candida Harroui, entrato all'intervallo nella scorsa gara contro l'Inter. Punta di riferimento sarà nuovamente Bowie
Roma
- Due assenza certe per Gasperini. Ndicka infatti è out per infortunio mentre sulla corsie sinistra Wesley è squalificato
- Con Mancini ed Hermoso spazio a Ghilardi che non dovrebbe temere la concorrenza di Ziolkowski
- A sinistra tocca a Rensch. Complicato il recupero di Pellegrini. Dubbio Soulé-Pisilli sulla trequarti
Probabili Formazioni
VERONA (3-5-1-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Lovric, Bernede, Frese; Suslov; Bowie
Squalificati: Gagliardini
Indisponibili: Serdar, Mosquera, Oyegoke
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hermoso, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Rensch; Dybala, Soulé; Malen
Squalificati: Wesley
Indisponibili: Ferguson, Zaragoza, Ndicka, Pellegrini