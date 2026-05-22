Introduzione

E’ solo un arrivederci ma è il momento più “triste” dell’anno. Quello degli ultimi 90 minuti di campionato, a meno che non ci sia uno spareggio. Già perché là in basso c’è da decidere la terza retrocessione con Cremonese e Lecce che avranno un occhio al campo e uno all’aggiornamento sul campo della diretta concorrente. C’è però anche la corsa Champions da seguire dopo che nell’ultimo turno le carte si sono rimescolate nuovamente e ora tocca alla Juventus sperare nel passo falso di qualcuna che la precede



Capitolo formazioni: i nomi “a sorpresa” sono all’ordine del giorno per un bel po’ di allenatori. Ovviamente parliamo di chi può permetterselo data la situazione tranquilla di classifica. Secondi (o terzi) portieri, attaccanti che da panchinari fissi possono diventare titolari e via dicendo. Gli inviati di Sky Sport cercheranno di fare chiarezza, magari sperando che qualche allenatore (almeno nell’ultima giornata) si sbottoni un po’ quanto a scelte. Ecco quindi l’ultimo giro dai campi per questa stagione con la situazione, in continuo aggiornamento, sulle probabili formazioni della 38^ giornata di Serie A