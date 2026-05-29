Introduzione

Sta prendendo forma il pre campionato estivo dell'Inter campione d'Italia. La squadra allenata da Chivu sarà in ritiro in Germania dal 16 al 25 luglio e poi giochera un'amichevole il 26 luglio contro Karlsruher SC, squadra che milita in 2.Bundesliga, seconda divisione del calcio tedesco. Questo impegno si aggiunge a quelli già annunciati contro Manchester City, Milan e Juventus