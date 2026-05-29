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Inter, ritiro in Germania e il calendario delle amichevoli estive

estate inter

Introduzione

Sta prendendo forma il pre campionato estivo dell'Inter campione d'Italia. La squadra allenata da Chivu sarà in ritiro in Germania dal 16 al 25 luglio e poi giochera un'amichevole il 26 luglio contro  Karlsruher SC, squadra che milita in 2.Bundesliga, seconda divisione del calcio tedesco. Questo impegno si aggiunge a quelli già annunciati contro Manchester City, Milan e Juventus

Quello che devi sapere

Dal 16 luglio Inter in Germania

  • Giovedì 16 luglio-sabato 25 luglio: ritiro a Donaueschingen, Baden-Württemberg

1/6

Karlsruher-Inter il 26 luglio alle 16.30

  • Domenica 26 luglio, ore 16:30: Karlsruher SC-Inter, BBBank Wildpark (Karlsruhe)

2/6
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A Hong Kong contro il Manchester City l'1 agosto

  • Sabato 1 agosto (orario da confermare): Manchester City-Inter, Kai-Tak Stadium (Hong Kong)

3/6

Il derby di Milano a Perth il 5 agosto

  • Mercoledì 5 agosto: Milan-Inter, Optus Stadium (Perth)

4/6
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Tre giorni dopo in Australia contro la Juve

  • Sabato 8 agosto: Juventus-Inter, Optus Stadium (Perth)

5/6

Il riepilogo delle amichevoli estive dei nerazzurri

  • Domenica 26 luglio, ore 16:30: Karlsruher SC-Inter, BBBank Wildpark (Karlsruhe)

  • Sabato 1 agosto: Manchester City-Inter, Kai-Tak Stadium (Hong Kong)

  • Mercoledì 5 agosto: Milan-Inter, Optus Stadium (Perth)

  • Sabato 8 agosto: Juventus-Inter, Optus Stadium (Perth)

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