Inter, ritiro in Germania e il calendario delle amichevoli estiveestate inter
Introduzione
Sta prendendo forma il pre campionato estivo dell'Inter campione d'Italia. La squadra allenata da Chivu sarà in ritiro in Germania dal 16 al 25 luglio e poi giochera un'amichevole il 26 luglio contro Karlsruher SC, squadra che milita in 2.Bundesliga, seconda divisione del calcio tedesco. Questo impegno si aggiunge a quelli già annunciati contro Manchester City, Milan e Juventus
Quello che devi sapere
Dal 16 luglio Inter in Germania
Giovedì 16 luglio-sabato 25 luglio: ritiro a Donaueschingen, Baden-Württemberg
Karlsruher-Inter il 26 luglio alle 16.30
Domenica 26 luglio, ore 16:30: Karlsruher SC-Inter, BBBank Wildpark (Karlsruhe)
A Hong Kong contro il Manchester City l'1 agosto
Sabato 1 agosto (orario da confermare): Manchester City-Inter, Kai-Tak Stadium (Hong Kong)
Il derby di Milano a Perth il 5 agosto
Mercoledì 5 agosto: Milan-Inter, Optus Stadium (Perth)
Tre giorni dopo in Australia contro la Juve
Sabato 8 agosto: Juventus-Inter, Optus Stadium (Perth)
Il riepilogo delle amichevoli estive dei nerazzurri
Domenica 26 luglio, ore 16:30: Karlsruher SC-Inter, BBBank Wildpark (Karlsruhe)
Sabato 1 agosto: Manchester City-Inter, Kai-Tak Stadium (Hong Kong)
Mercoledì 5 agosto: Milan-Inter, Optus Stadium (Perth)
Sabato 8 agosto: Juventus-Inter, Optus Stadium (Perth)