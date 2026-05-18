Serie A: dubbi, recuperati, indisponibili e squalificati che salteranno la 38^ giornataserie a
Introduzione
Per qualcuno la stagione si è chiusa con 90 minuti d'anticipo. E' il caso di Evan N'Dicka che ha riportato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. Per altri, impegnati in gare delicate anche nell'ultimo turno, c'è da sperare nel recupero. E' il caso ad esempio del Lecce. Di Francesco ha definito "una bella botta" quella presa da Pierotti nella sfida contro il Sassuolo. Il tecnico deve verificare anche le condizioni di Banda che però è destinato a stringere i denti. Fabregas e i fantallenatori recuperano Nico Paz che torna per la sfida contro la Cremonese.
Dopo l'infortunio rimediato contro la Juventus, Fabiano Parisi ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. La Fiorentina ha comunicato: "La procedura chirurgica effettuata dal Prof. Mariani è perfettamente riuscita". Sui propri profili social, il terzino ha aggiunto: "A volte le difficoltà ci fermano per insegnarci a ripartire ancora più forti".
Il Giudice Sportivo ha fermato 11 giocatori. Gli unici rossi sono arrivati nel derby ma non ci saranno solo Wesley e Rovella indisponibili per squalifica. Sarri ha fuori un difensore e due centrocampisti. Ecco nel dettaglio indisponibili, squalificati e recuperabili in vista della 38^ giornata di Serie A.
Quello che devi sapere
Gli squalificati per la 38^ giornata
Il derby di Roma ha visto due rossi dopo le storie tese tra Wesley e Rovella. E' arrivata la decisione del Giudice Sportivo che ha punito entrambi i calciatori con. Oltre all'esterno romanista e al centrocampista biancoceleste ci sono altri 9 giocatori che, sotto diffida, hanno ricevuto un giallo e che quindi hanno terminato la propria stagione con un turno d'anticipo
Ecco tutti i giocatori che salteranno la 38^ giornata per squalifica
- Ranieri (Fiorentina)
- Bremer (Juventus)
- Maripan (Torino)
- Taylor (Lazio)
- Rovella (Lazio)
- Nuno Tavares (Lazio)
- Gagliardini (Verona)
- Vitinha (Genoa)
- Wesley (Roma)
- Caracciolo (Pisa)
- Kamara (Udinese)
ATALANTA
38^ giornata: Fiorentina-Atalanta
- KOSSOUNOU - Lesione muscolare al bicipite femorale. Stagione finita
- BERNASCONI - Lesione al legamento collaterale. Stagione finita
BOLOGNA
38^ giornata: Bologna-Inter
- CAMBIAGHI - Lesione di primo grado all’adduttore lungo sinistro. Stagione finita
- CASALE - Lesione al soleo. Campionato finito
- VITIK - Trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Stagione finita
CAGLIARI
38^ giornata: Milan-Cagliari
- MAZZITELLI - Lesione fasciale del polpaccio destro. In forte dubbio per la 38^ giornata
- PAVOLETTI - Operazione al ginocchio. Stagione finita
- IDRISSI - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita
- FELICI - Rottura del legamento crociato. Stagione finita
- LITETA - Lesione di basso grado ai flessori per la coscia destra. Dovrebbe saltare anche il Milan
COMO
38^ giornata: Cremonese-Como
- VALLE - Problema al flessore. Out contro la Cremonese
- NICO PAZ - Contusione al ginocchio. Recuperabile per la Cremonese
- ADDAI - Lesione del tendine d'Achille della gamba sinistra. Stagione finita
CREMONESE
38^ giornata: Cremonese-Como
- CECCHERINI - Problema muscolare. In dubbio per la 38^ giornata
- BONDO - Problema fisico. In dubbio per la 38^ giornata
- BASCHIROTTO - Lesione di alto grado all'altezza del retto femorale. Stagione finita
- MOUMBAGNA - Problema muscolare. Salta anche il Como
FIORENTINA
38^ giornata: Fiorentina-Atalanta
- RANIERI - Squalificato un turno. Salta l'Atalanta
- KEAN - Problema alla tibia. Dovrebbe saltare anche l'ultima di campionato
- PARISI - lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Di sicuro salterà la gara contro l'Atalanta
GENOA
38^ giornata: Lecce-Genoa
- VITINHA - Squalificato un turno. Salta il Lecce
- MESSIAS - Problema muscolare alla coscia. Salta anche il Lecce
- NORTON-CUFFY - Risentimento muscolare al flessore della coscia destra. In dubbio per la 38^ giornata
INTER
38^ giornata: Bologna-Inter
- CALHANOGLU - Risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. In forte dubbio per la 38^ giornata
JUVENTUS
38^ giornata: Torino-Juventus
- BREMER - Squalificato in turno. Salta il Torino
- CABAL - Fastidio all'addutore sinistro. Stagione finita
- MILIK - Lesione di medio grado del bicipite della coscia destra. Stagione finita
LAZIO
38^ giornata: Lazio-Pisa
- ROVELLA - Squalificato un turno. Salta il Pisa
- TAYLOR - Squalificato un turno. Salta la Roma
- NUNO TAVARES - Squalificato un turno. Salta la Roma
- ZACCAGNI - Lieve distrazione del quadricipite destro. In forte dubbio per il Pisa
- MOTTA - Problema ai flessori. Salta il Pisa
- PATRIC -Tendinopatia achillea bilaterale. In forse per la sfda contro il Pisa
- CATALDI - Problema fisico. Recuperabile per la 38^ giornata
- PROVEDEL - Operato alla spalla. Stagione finita
LECCE
38^ giornata: Lecce-Genoa
- PIEROTTI - Forte contusione alla gamba. In dubbio per la 38^ giornata
- BANDA - Problema ai flessori. Recuperabile per l'ulitmo turno
- SOTTIL - Lombosciatalgia. Salta anche il Genoa
- BERISHA - Lesione del tendine del retto femorale. Stagione finita
MILAN
38^ giornata: Milan-Cagliari
- MODRIC - Frattura dello zigomo. In forte dubbio per la 38^ giornata
NAPOLI
38^ giornata: Napoli-Udinese
- LUKAKU - Infiammazione al flessore. Out contro l'Udinese
- NERES - Operato alla caviglia. Recuperabile per la 38^ giornata
PARMA
38^ giornata: Parma-Sassuolo
- ELPHEGE - Risentimento muscolare al flessoreo. Salta il Sassuolo
- BERNABE' - Intervento chirurgico per risolvere problematica relativa al canale inguinale. Stagione finita
- ONDREJKA - Operazione per ridurre la frattura del perone della gamba sinistra. Stagione finita
- ORISTANIO - Problema al ginocchio. Salta il Sassuolo
- CREMASCHI - Lesione del menisco esterno. Stagione finita
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita
PISA
38^ giornata: Lazio-Pisa
- CARACCIOLO - Squalificato un turno. Salta la Lazio
- TRAMONI - Stiramento. In forte dubbio per l'ultima di campionato
- COPPOLA - Problema al polpaccio. Salta la Lazio
- DENOON - Problema alla caviglia. Assente contro la Lazio
ROMA
38^ giornata: Verona-Roma
- WESLEY - Squalificato un turno. Salta il Verona
- KONE' - Sovraccarico funzionale. In forte dubbio per la 38^ giornata
- NDICKA - Lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. Salta il Verona
- PELLEGRINI - Sofferenza infiammazione sulla cicatrice del bicipite femorale destro. In forte dubbio per la 38^ giornata
- ZARAGOZA - Infiammazione al ginocchio. Resta in forte dubbio per la 38^ giornata
- FERGUSON - Operato alla caviglia sinistra. Stagione finita
SASSUOLO
38^ giornata: Parma-Sassuolo
- IDZES - Problema al tallone. In dubbio per la 38^ giornata
- ROMAGNA - Problema muscolare. Salta il Parma
- WALUKIEWICZ - Trauma distorsivo alla gamba. Difficile che venga rischiato contro il Parma
- BOLOCA - Operazione in artoscopia per la pulizia del ginocchio sinistro. Stagione finita
- CANDE' - Rottura del crociato. Stagione finita
- PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione finita
TORINO
38^ giornata: Torino-Juventus
- MARIPAN - Squalificato un turno. Salta la Juventus
- ISMAJLI - Problema al bicipite femorale della coscia destra. Possibile rientro nel derby
- ABOUKHLAL - Problema al ginocchio destro. Stagione finita
- ANJORIN - Trauma distorsivo-contusivo all'anca sinistra. Non dovrebbe recuperare per la 38^ giornata
UDINESE
38^ giornata: Napoli-Udinese
- KAMARA - Squalificato un turno. Salta il Napoli
- ZANOLI - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Stagione finita
- EKKELENKAMP - Infrazione al perone della gamba sinistra. Stagione finita
- ZANIOLO - Lombalgia. Salta il Napoli
VERONA
38^ giornata: Verona-Roma
- GAGLIARDINI - Squalificato un turno. Salta la Roma
- OYEGOKE - Trauma distorsivo capsulo-legamentoso della caviglia sinistra. Stagione finita
- MOSQUERA - Rottura del menisco. Stagione finita
- SERDAR - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita