Introduzione

Per qualcuno la stagione si è chiusa con 90 minuti d'anticipo. E' il caso di Evan N'Dicka che ha riportato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. Per altri, impegnati in gare delicate anche nell'ultimo turno, c'è da sperare nel recupero. E' il caso ad esempio del Lecce. Di Francesco ha definito "una bella botta" quella presa da Pierotti nella sfida contro il Sassuolo. Il tecnico deve verificare anche le condizioni di Banda che però è destinato a stringere i denti. Fabregas e i fantallenatori recuperano Nico Paz che torna per la sfida contro la Cremonese.



Dopo l'infortunio rimediato contro la Juventus, Fabiano Parisi ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. La Fiorentina ha comunicato: "La procedura chirurgica effettuata dal Prof. Mariani è perfettamente riuscita". Sui propri profili social, il terzino ha aggiunto: "A volte le difficoltà ci fermano per insegnarci a ripartire ancora più forti".

Il Giudice Sportivo ha fermato 11 giocatori. Gli unici rossi sono arrivati nel derby ma non ci saranno solo Wesley e Rovella indisponibili per squalifica. Sarri ha fuori un difensore e due centrocampisti. Ecco nel dettaglio indisponibili, squalificati e recuperabili in vista della 38^ giornata di Serie A.