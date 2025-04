Stasera l'Udinese ospita il Milan nell'anticipo della 32^ giornata (match in diretta alle 20.45 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW). Sergio Conceição è tentato dalla difesa a tre contro la squadra di Runjaic, al 51% potrebbe schierare questo Milan inedito. L'alternativa sarebbe il classico 4-2-3-1 con un ballottaggio sulla trequarti tra Chukwueze e Sottil. I rossoneri devono fare a meno di Walker e Gimenez. Dubbio Ehizibue-Modesto per i bianconeri

CONCEICAO: "NON SIAMO PRONTI PER GIOCARE CON LE DUE PUNTE"