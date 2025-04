Aspettando il Napoli l'Inter allunga in classifica sulle spalle di un grande Arnautovic. La 'nuova' Juve di Tudor convince, così come il Milan a Udine, che sperimenta la difesa a 3. L'Atalanta torna (bene) alla vittoria, così come il Venezia, che strappa il successo nello scontro salvezza contro il Monza, mentre il derby di Roma finisce con un pareggio che muove poco la classifica di entrambe