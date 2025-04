Le tre cose che il derby ci ha detto sulla Roma

La magia di Soulè che è valsa il pareggio, le prodezze tra i pali di Svilar e poco altro. Dopo le 7 vittorie consecutive e il pari con la Juve la Roma riesce a strappare un punto anche alla Lazio, soffrendo per lunga parte del derby e non dando mai la sensazione di avere la partita in mano. Pochissime le occasioni, carente la manovra, in difficoltà la difesa: un calo contro formazioni più forti era anche normale, ma in questo modo la Champions ora sembra un miraggio