Ottant'anni fa l'Italia veniva liberata dal nazifascismo grazie agli Alleati e alla Resistenza, dopo anni di dittatura. Ma la guerra lasciò lacerazioni e pose tutti di fronte a scelte individuali decisive. Storie nella Storia, come quella di due amici, Fiorenzo Magni e Alfredo Martini: divisi sul fronte ma legati per tutta una vita, con la passione per il ciclismo che li fece entrare nella leggenda. Una drammatica vicenda umana in cui alla fine anche chi fece scelte sbagliate riuscì a trovare un seme di luce