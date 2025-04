Le probabili formazioni di Lecce-Como

In casa Lecce, rispetto alla settimana scorsa si tornerà a 4 dietro con Guilbert a destra e Gallo a sinistra. Un rientro nell'XI titolare potrebbe essere quello di Helgason. Fabregas settimana scorsa aveva lasciato a riposo Nico Paz, non al meglio della condizione: è pronto a tornare dal primo minuto. Nuovo stop invece per Sergi Roberto (stagione finita): le probabili formazioni

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT