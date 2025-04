Dopo la vittoriosa trasferta di Udine, il nuovo modulo di Conceicao è atteso da un banco di prova più impegnativo. L'Atalanta deve fare a meno di Kolasinac in difesa, al suo posto Toloi in vantaggio sul rientrante Kossounou. Di nuovo Pasalic dietro la coppia Retegui-Lookman. Nei rossoneri ancora fiducia a Jovic in attacco, Pulisic e Leao alle sue spalle. Recuperato Maignan dopo il trauma cranico, davanti a lui la nuova difesa a tre con Tomori, Pavlovic e Gabbia