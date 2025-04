Le probabili formazioni di Torino-Udinese

Nel Torino torna a disposizione Ricci, dopo la squalifica. Dietro mancherà Coco, titolare al fianco di Maripan sarà quindi Masina. Coppia d'attacco formata da Adams e Sanabria. Bianconeri a Torino senza Lucca. Possibile il ritorno a 4 dietro con Iker Bravo come riferimento offensivo. Gara in diretta lunedì alle 12.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW