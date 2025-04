Rinviata a Pasquetta per la morte di Papa Francesco, Genoa-Lazio andrà in scena alle 18.30. Rispetto a lunedì (in cui non avrebbe giocato per affaticamento), ci sarà Romagnoli. Importante recupero per Baroni in vista dello sprint finale di Champions. Tra i biancocelesti, rispetto alla sfida contro il Bodo, novità Pellegrini terzino sinistro e Marusic ala destra (al posto di Isaksen). Dubbio Genoa tra Pinamonti e Vitinha