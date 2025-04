Domenica 27 aprile alle 15 Inter-Roma a San Siro mette in palio punti fondamentali per scudetto e Europa. Tra i nerazzurri ben 7 cambi rispetto alla disfatta di Coppa Italia col Milan: Carlos Augusto e Frattesi al posto degli squalificati Bastoni e Mkhitaryan, in attacco c'è Correa con Lautaro. Nella Roma torna titolare Paredes, così come Dovbyk, in attacco in coppia con Soulé

