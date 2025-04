Domenica alle 18 la Juve ospita il Monza (diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Tudor, senza Vlahovic, cambia l'attacco: Yildiz verso il rientro da titolare sulla trequarti con Nico Gonzalez, alle spalle di Kolo Muani. Conferme in difesa e a centrocampo. Nesta dovrebbe riproporre l'undici che ha perso di misura contro il Napoli

